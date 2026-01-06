Скидки
ЦСКА и «Динамо» готовят предложения по нападающему «Ботафого» — Конур

Московские ЦСКА и «Динамо» интересовались условиями трансфера крайнего нападающего «Ботафого» Жеффиньо. Клубы готовят официальные предложения по переходу 26-летнего вингера. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, неназванный клуб из Китая предложил сделку по аренде Жеффиньо. Ранее «Сантос» выразил заинтересованность трансфером бразильского футболиста.

В сезоне-2024/2025 вингер забил два гола и сделал четыре ассиста в 26 встречах. Действующее трудовое соглашение Жеффиньо с «Ботафого» рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России:

