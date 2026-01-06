Скидки
Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Калум Макфарлейн будет руководить «Челси» в матче с «Фулхэмом» 7 января

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера английского «Челси» Калум Макфарлейн продолжит руководить командой в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом», несмотря на назначение Лиама Росеньора. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Калум Макфарлейн поднялся в основную команду из молодёжной после увольнения Энцо Марески с поста главного тренера «Челси». Сегодня, 6 января, «Челси» объявил о назначении Лиама Росеньора, ранее возглавлявшего французский «Страсбург».

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 31 очко за 20 матчей. На первой строчке располагается «Арсенал» (48).

