Калум Макфарлейн будет руководить «Челси» в матче с «Фулхэмом» 7 января

Исполняющий обязанности главного тренера английского «Челси» Калум Макфарлейн продолжит руководить командой в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом», несмотря на назначение Лиама Росеньора. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Калум Макфарлейн поднялся в основную команду из молодёжной после увольнения Энцо Марески с поста главного тренера «Челси». Сегодня, 6 января, «Челси» объявил о назначении Лиама Росеньора, ранее возглавлявшего французский «Страсбург».

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 31 очко за 20 матчей. На первой строчке располагается «Арсенал» (48).