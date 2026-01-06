Айдын отклонил предложение ЦСКА о зарплате в € 2,3 млн в год — Арач

Крайний нападающий «Фенербахче» Огуз Айдын отклонил предложение московского ЦСКА о зарплате в размере € 2,3 млн в год. Об этом сообщает журналист Элис Бусе Арач на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 25-летний футболист хочет остаться в Турции. Если его не рассматривают в качестве игрока основного состава «Фенербахче», то он желает перейти в «Трабзонспор». Подчёркивается, что окончательное решение остаётся за главным тренером жёлто-тёмно-синих Доменико Тедеско.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Айдын переходит в ЦСКА на правах платной аренды за € 650 тыс., рассчитанной до 15 июня.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

