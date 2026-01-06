И. о. главного тренера «Челси» Макфарлейн рассказал о разговоре с Росеньором

Исполняющий обязанности главного тренера английского «Челси» Калум Макфарлейн рассказал о разговоре с Лиамом Росеньором, который ранее подписал контракт с клубом. Росеньор приступит к своим обязанностям после матча «Челси» с «Фулхэмом» в чемпионате Англии, который состоится 7 января.

«Вчера вечером я коротко поговорил с Лиамом, и он очень рад занять эту должность. Разговор был коротким, и, насколько я понимаю, сегодня он будет в Кобхэме, так что я обязательно поговорю с ним об этом подробнее.

Мне сказали, что завтра я буду руководить командой, и мы постараемся сделать всё возможное, как мы это делали раньше, чтобы заработать для него три очка, а затем он сможет развить успех», — приводит слова Макфарлейна официальный сайт «Челси».