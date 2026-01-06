Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

И. о. главного тренера «Челси» Макфарлейн рассказал о разговоре с Росеньором

И. о. главного тренера «Челси» Макфарлейн рассказал о разговоре с Росеньором
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера английского «Челси» Калум Макфарлейн рассказал о разговоре с Лиамом Росеньором, который ранее подписал контракт с клубом. Росеньор приступит к своим обязанностям после матча «Челси» с «Фулхэмом» в чемпионате Англии, который состоится 7 января.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вчера вечером я коротко поговорил с Лиамом, и он очень рад занять эту должность. Разговор был коротким, и, насколько я понимаю, сегодня он будет в Кобхэме, так что я обязательно поговорю с ним об этом подробнее.

Мне сказали, что завтра я буду руководить командой, и мы постараемся сделать всё возможное, как мы это делали раньше, чтобы заработать для него три очка, а затем он сможет развить успех», — приводит слова Макфарлейна официальный сайт «Челси».

Материалы по теме
«Не могу упустить такую возможность». Новый тренер «Челси» — 41-летний ноунейм!
«Не могу упустить такую возможность». Новый тренер «Челси» — 41-летний ноунейм!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android