Главная Футбол Новости

Алжир — ДР Конго: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка африканских наций, 6 января 2025

Алжир — ДР Конго: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Комментарии

Сегодня, 6 января, состоится матч 1/8 финала Кубка африканский наций, в котором встретятся сборные Алжира и ДР Конго. Команды будут играть на стадионе «Мула Эль-Хассан» в Рабате (Марокко). Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
06 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Алжир
Не начался
ДР Конго
Стартовые составы команд:

Алжир: Зидан, Белгали, Манди, Бенсебаини, Аит-Нури, Марез, Амура, Маза, Будауи, Беннасер, Шаиби.

ДР Конго: Мпаси-Нзо, Ван-Биссака, Мбемба, Туанзебе, Кайембе-Диту, Бонгонда, Мукау, Садики, Мутуссами, Элиа, Бакамбу.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка африканских наций
Новости. Футбол
