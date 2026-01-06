Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин поддержал обмен Дивеева на Гонду между ЦСКА и «Зенитом»

Юрий Сёмин поддержал обмен Дивеева на Гонду между ЦСКА и «Зенитом»
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном обмене защитника столичного ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду.

«Эта сделка, на мой взгляд, в интересах двух команд. Другое дело — были ли интересы у игроков? Этого мы не знаем. Наверное, они тоже с удовольствием восприняли это решение. У ЦСКА не хватает нападающего, а у «Зенита» — защитника.

Хорошего игрока из обороны поменяли на хорошего игрока из атаки. Вот и всё. По-профессиональному то, что сделали два клуба — это правильно. И, на мой взгляд, это укрепит и один клуб, и второй», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
ЦСКА нашёл замену Дивееву, «Челси» хочет купить Винисиуса у «Реала». Трансферы и слухи дня
ЦСКА нашёл замену Дивееву, «Челси» хочет купить Винисиуса у «Реала». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android