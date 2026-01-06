Скидки
Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Нужно подготовиться к двум разным сценариям». Макфарлейн — о встрече «Челси» с «Фулхэмом»

Исполняющий обязанности главного тренера английского «Челси» Калум Макфарлейн высказался о предстоящем матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». Встреча состоится 7 января. Он отметил, что «Фулхэм» поменял схему и сыграл в три защитника в прошлом матче с «Ливерпулем» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они играли по-другому, не так, как большую часть сезона. Поэтому нам нужно подготовиться к двум разным сценариям и постараться найти максимальное соответствие между обоими планами, чтобы не приходилось много менять, если они не сделают то, что мы ожидаем.

Но мы будем готовы к любому сценарию, как и в матче с «Манчестер Сити». Они не выстроились так, как мы ожидали, но мы адаптировались. Я должен отдать должное игрокам за это, потому что легко дать им идею, но они должны выйти, поверить в неё и воплотить её в жизнь.

Я думаю, они сделали это очень хорошо, поэтому мы будем готовы к любому развитию событий», — приводит слова Макфарлейна официальный сайт «Челси».

