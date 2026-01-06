Скидки
Турецкий журналист рассказал о причинах срыва аренды Огуза Айдына в ЦСКА

Турецкий журналист рассказал о причинах срыва аренды Огуза Айдына в ЦСКА
Комментарии

Бывший репортёр Spor Arena и журналист газеты Hürriyet Мухаммед Думан рассказал о причинах срыва аренды крайнего нападающего «Фенербахче» Огуза Айдына в ЦСКА.

«К сожалению, Огуз Айдын отклонил предложение московского ЦСКА о зарплате в € 2,3 млн в год. Огуз Айдын хочет остаться в Турции. Если его не будет в команде, он хочет перейти в «Трабзонспор». Он считает, что сможет лучше выступать в «Трабзонспоре», потому что там главный тренер Фатих Текке. Окончательное решение остаётся за Тедеско.

Огуз просит «Фенербахче» оказать содействие в его трансфере. К сожалению, в последнее время между «Фенербахче» и «Трабзонспором» произошли негативные события. Болельщики «Фенербахче» негативно реагируют на возможность перехода Огуза в «Трабзонспор».

Огуз Айдын делает всё возможное, чтобы присоединиться к «Трабзонспору». Он проинформировал руководство «Трабзонспора» о своём желании присоединиться к клубу. «Трабзонспор» ожидает окончательного ответа от «Фенербахче». Если предложение будет отклонено, будет сделано другое предложение», — сказал Думан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Айдын отклонил предложение ЦСКА о зарплате в € 2,3 млн в год — Арач

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

