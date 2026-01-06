Скидки
Флик высказался о готовящемся возвращении Канселу в «Барселону»

Флик высказался о готовящемся возвращении Канселу в «Барселону»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал информацию о готовящемся переходе крайнего защитника Жоау Канселу в каталонский клуб из «Аль-Хиляля» на правах аренды.

«Жоау усилит нас на позиции крайнего защитника, а также в атаке. Сделка ещё не завершена, но я буду рад, если она состоится, потому что это даст нам больше вариативности. Это прекрасный вариант с большим потенциалом на эти шесть месяцев.

Почему «Барселона» не подпишет центрального защитника зимой? Мы поговорили с тренерским штабом, когда Рональд [Араухо] вернётся, то у нас будут хорошие варианты на позиции центрального защитника», — приводит слова Флика Sport.es.

Канселу выступал в составе «Барселоны» с 2023 по 2024 год. За этот период он провёл 42 матча во всех турнирах, где забил четыре гола и сделал пять ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

