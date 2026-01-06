Тео Бонгонда сделал репост новости, что он может бесплатно покинуть «Спартак» зимой

Крайний нападающий «Спартака» Тео Бонгонда на своей странице в социальной сети X сделал репост новости журналиста Саши Тавольери, в котором говорится, что красно-белые разрешили вингеру бесплатно покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Фото: Скриншот из аккаунта Тео Бонгода в социальной сети X

На текущий момент Бонгонда в составе сборной ДР Конго выступает на Кубке африканских наций.

30-летний нападающий играет за «Спартак» с лета 2023 года. За этот период Бонгонда принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме «Спартак» отреагировал на выход Тео Бонгонда в плей-офф Кубка Африки со сборной ДР Конго

Как появился «Спартак»: