Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Сёмин: Амориму дали достаточно много времени в «Манчестер Юнайтед»

Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе Рубена Аморима в английском «Манчестер Юнайтед». Аморим покинул пост главного тренера «красных дьяволов» вчера, 5 января.

«Амориму дали достаточно много времени. «Манчестер Юнайтед» — это команда Алекса Фергюсона, которую болельщики, бывшие игроки и пресса хотят видеть в верхней части турнирной таблицы АПЛ. Но этого не произошло. В последнее время «МЮ» занимает не место той знаменитой команды в АПЛ. Наверное, поэтому и произошло увольнение Аморима», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

