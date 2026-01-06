Скидки
В «Крузейро» заявили, что ежедневно ведут переговоры с «Зенитом» по переходу Жерсона

Вице-президент «Крузейро» Педро Жуниу поделился информацией о ходе переговоров с «Зенитом» относительно возможного перехода полузащитника Жерсона.

«Мы уже несколько дней ведём переговоры с «Зенитом», и «Зенит» относится к нам очень уважительно. Обычно мы не разглашаем цифры, ещё ничего не заключено, предложения приходят и уходят, но мы ведём переговоры ежедневно.

Это сложные переговоры, Жерсон — важный игрок для «Зенита», все команды в Бразилии хотели его заполучить. Мы продвигаемся вперёд, каждый день – это победа, но это затянется ещё на несколько дней. Надеемся на счастливый исход», — приводит слова Жуниу бразильский ESPN.

Ранее журналист Экрем Конур сообщил, что сине-бело-голубые отклонили предложение «Крузейро» о трансфере Жерсона за € 27 млн.

Комментарии
