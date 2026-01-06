«Он был неуверенным». Игроки «МЮ» не поняли решение Аморима изменить схему игры команды

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим начал подготовку к матчу с «Вулверхэмптоном» (1:1) в 19-м туре АПЛ, отрабатывая схему с четырьмя защитниками, как ранее он сыграл с «Ньюкаслом» (1:0) и «Борнмутом» (4:4). Однако ближе к началу встречи с «волками» специалист сообщил команде о возвращении схемы с тремя защитниками. Футболисты были удивлены и растеряны из-за этой новости. Об этом сообщает Daily Mail.

«Он [Аморим] что-то бормотал, пытаясь им что-то объяснить. У игроков сложилось впечатление, что он не всё держит под контролем. Он казался неуверенным в себе и довольно робким», — сказал Daily Mail источник, близкий к команде.

Напомним, в понедельник, 5 января, «Манчестер Юнайтед» объявил о прекращении сотрудничества с Аморимом.

Материалы по теме Гвардиола отреагировал на увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»

Сколько зарабатывают футболисты: