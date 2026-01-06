Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он был неуверенным». Игроки «МЮ» не поняли решение Аморима изменить схему игры команды

«Он был неуверенным». Игроки «МЮ» не поняли решение Аморима изменить схему игры команды
Комментарии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим начал подготовку к матчу с «Вулверхэмптоном» (1:1) в 19-м туре АПЛ, отрабатывая схему с четырьмя защитниками, как ранее он сыграл с «Ньюкаслом» (1:0) и «Борнмутом» (4:4). Однако ближе к началу встречи с «волками» специалист сообщил команде о возвращении схемы с тремя защитниками. Футболисты были удивлены и растеряны из-за этой новости. Об этом сообщает Daily Mail.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Зиркзее – 27'     1:1 Крейчи – 45'    

«Он [Аморим] что-то бормотал, пытаясь им что-то объяснить. У игроков сложилось впечатление, что он не всё держит под контролем. Он казался неуверенным в себе и довольно робким», — сказал Daily Mail источник, близкий к команде.

Напомним, в понедельник, 5 января, «Манчестер Юнайтед» объявил о прекращении сотрудничества с Аморимом.

Рубен Аморим Подробнее
Материалы по теме
Гвардиола отреагировал на увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android