Джастину Клюйверту потребуется операция на колене после травмы в матче с «Арсеналом»

Английский «Борнмут» на официальном сайте сообщил, что нападающий Джастин Клюйверт будет прооперирован после травмы, полученной в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:3). Клюйверт покинул поле на 74-й минуте.

«Футбольный клуб «Борнмут» подтверждает, что Джастин Клюйверт перенесёт операцию после травмы левого колена, полученной в матче Премьер-лиги с «Арсеналом» в минувшие выходные.

В связи с этим 26-летнему игроку предстоит период восстановления, в течение которого он будет отсутствовать на поле. Клюйверт начнёт реабилитацию при полной поддержке медицинского и тренировочного персонала клуба.

Все в «Борнмуте» желают Джастину всего наилучшего и с нетерпением ждут его возвращения на поле», — написано в сообщении.