Джастину Клюйверту потребуется операция на колене после травмы в матче с «Арсеналом»

Английский «Борнмут» на официальном сайте сообщил, что нападающий Джастин Клюйверт будет прооперирован после травмы, полученной в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:3). Клюйверт покинул поле на 74-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 3
Арсенал
Лондон
1:0 Эванилсон – 10'     1:1 Магальяйнс – 16'     1:2 Райс – 54'     1:3 Райс – 71'     2:3 Крупи – 76'    

«Футбольный клуб «Борнмут» подтверждает, что Джастин Клюйверт перенесёт операцию после травмы левого колена, полученной в матче Премьер-лиги с «Арсеналом» в минувшие выходные.

В связи с этим 26-летнему игроку предстоит период восстановления, в течение которого он будет отсутствовать на поле. Клюйверт начнёт реабилитацию при полной поддержке медицинского и тренировочного персонала клуба.

Все в «Борнмуте» желают Джастину всего наилучшего и с нетерпением ждут его возвращения на поле», — написано в сообщении.

