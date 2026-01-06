Энцо Мареска опубликовал прощальное письмо после увольнения из «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска попрощался с лондонским клубом, который он возглавлял с лета 2024 года. В четверг, 1 января, «синие» объявили о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом.

«Оставьте этот мир немного лучше, чем он был, когда вы пришли в него».

Мой путь с «Челси» начался с предварительных раундов Лиги конференций. Я ухожу с чувством внутреннего спокойствия, оставляя такой престижный клуб, как «Челси», там, где он заслуживает быть.

Хочу поблагодарить всех болельщиков «Челси» за их поддержку в течение последних 18 месяцев. Поддержка, которая сыграла решающую роль в выходе в Лигу чемпионов, победе в Лиге конференций и выигрыше клубного чемпионата мира. Победы, которые я всегда буду хранить в своём сердце!

Особая благодарность всем игрокам, которые сопровождали меня в этом замечательном путешествии. Желаю всем, кто разделил со мной каждый момент, всяческих успехов во второй половине сезона и в будущем. Спасибо, «Челси», от меня и моей семьи», — написал Мареска в своём аккаунте в социальной сети.

