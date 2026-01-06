Скидки
Сёмин: Мареска заново создал «Челси», который был разрушен после ухода Абрамовича

Сёмин: Мареска заново создал «Челси», который был разрушен после ухода Абрамовича
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил работу итальянского специалиста Энцо Марески, уволенного из «Челси». Под его руководством лондонский клуб выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира.

«На мой взгляд, Мареска прекрасно сработал с «Челси». Он заново создал команду, которая была полностью разрушена после Абрамовича. А дальнейшие взаимодействия со спортивным директором и руководителями клуба не состоялись. И такого умного руководителя, как Абрамович, не нашлось. Наверное, вот поэтому и произошла отставка», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

