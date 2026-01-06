Три игрока «МЮ» были готовы уйти зимой, если бы Аморим остался в клубе — Daily Mail

Полузащитники Кобби Майну и Мануэль Угарте, а также нападающий Джошуа Зиркзее были готовы покинуть «Манчестер Юнайтед», если бы Рубен Аморим продолжил работать в клубе. Об этом сообщает Daily Mail.

В понедельник, 5 января, «красные дьяволы» объявили о прекращении сотрудничества с португальским специалистом. Он возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024 года.

По информации источника, за пределами поля Аморим превратился в «эмоциональный вулкан». Подчёркивается, что руководство клуба было недовольно поведением тренера ещё до его увольнения. В частности, когда в январе 2025 года он заявил, что его команда, возможно, является худшим «Манчестер Юнайтед» в истории. Эти слова также не понравились футболистам манкунианцев.

