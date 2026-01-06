Алжир — ДР Конго: первый тайм матча 1/8 финала Кубка африканских наций завершился вничью
В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка африканский наций, в котором встречаются сборные Алжира и ДР Конго. Команды играют на стадионе «Мула Эль-Хассан» в Рабате (Марокко). Счёт равный — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Кубок африканских наций . 1/8 финала
06 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Алжир
Доп. время
0 : 0
ДВ
ДР Конго
Первый тайм завершился без забитых мячей.
Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.
