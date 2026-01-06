«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с Сульшером — Плеттенберг

Состоялись переговоры между «Манчестер Юнайтед» и бывшим главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, норвежский специалист готов возглавить «красных дьяволов» даже только до конца нынешнего сезона. Сульшер крайне мотивирован и полностью готов к этой работе. На текущий момент клуб принимает решение.

Сульшер тренировал «красных дьяволов» с 2018 по 2021 год.

5 января «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера клуба. Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

