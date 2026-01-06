Антуан Семеньо пройдёт медосмотр для перехода в «Манчестер Сити» 8 января — Sky Sports

Нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо пройдёт медицинское обследование перед переходом в «Манчестер Сити» в четверг, 8 января. Об этом сообщил Sky Sports Premier League в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатит отступные, прописанные в контракте Антуана Семеньо с «Борнмутом», в размере £ 65 млн (€ 74,8 млн).

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний Антуан Семеньо провёл 19 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также на счету нападающего одна игра в Кубке английской лиги. Результативными действиями он не отметился.