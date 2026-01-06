Два клуба Серии А планируют предложить «Зениту» около € 10 млн за переход Нино — Конур

Два клуба из Серии А ведут переговоры и планируют сделать предложение «Зениту» в размере около € 10 млн за трансфер защитника Нино. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сине-бело-голубые требуют € 10-12 млн за переход 28-летнего футболиста. В Бразилии интерес к Нино по-прежнему проявляют «Флуминенсе» и «Палмейрас».

Нино перешёл в санкт-петербургский клуб из «Флуминенсе» зимой 2024 года. За этот период защитник принял участие в 68 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

