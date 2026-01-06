Скидки
22:00 Мск
Ираола допустил, что матч с «Тоттенхэмом» может стать последним для Семеньо за «Борнмут»

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола высказался о возможном уходе нападающего Антуана Семеньо. Завтра, 7 января, «Борнмут» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур» в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
«Думаю, это может быть его последняя игра. Я не знаю, что произойдёт завтра или в следующие два-три дня… Но думаю, это может быть его последняя игра. Это моё личное мнение, но ничего не согласовано и ничего не подписано», — приводит слова Ираолы журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатит отступные, прописанные в контракте Антуана Семеньо с «Борнмутом», в размере £ 65 млн (€ 74,8 млн).

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний Антуан Семеньо провёл 19 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Антуан Семеньо пройдёт медосмотр для перехода в «Манчестер Сити» 8 января — Sky Sports
