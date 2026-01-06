Моуринью отреагировал на увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос об увольнении соотечественника Рубена Аморима из стана «красных дьяволов». Манкунианцы объявили о прекращении сотрудничества с Аморимом в понедельник, 5 января.

– Рубена Аморима уволили. Понимаете ли вы ситуацию, через которую он прошёл?

– Каждый тренер ответит сам за себя. Я хорошо знаю свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Конечно, также знаю причину, по которой я ушёл. Но когда я ухожу из клуба, то закрываю дверь, не комментирую, не анализирую со стороны, что произошло.

Я закрываю одну дверь, тогда открывается другая. Вот что произошло, когда я ушёл из «Манчестер Юнайтед». История осталась там, цифры остались там, три медали [АПЛ], которые я выиграл, вернулись домой, и всё.

Ситуация, произошедшая с Рубеном за эти полтора года, примерно 14 месяцев, — это то, что сможет проанализировать только сам Рубен. Не знаю, огласит ли он свою точку зрения на ситуацию, — приводит слова Моуринью A Bola.

