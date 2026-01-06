Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью отреагировал на увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»

Моуринью отреагировал на увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос об увольнении соотечественника Рубена Аморима из стана «красных дьяволов». Манкунианцы объявили о прекращении сотрудничества с Аморимом в понедельник, 5 января.

– Рубена Аморима уволили. Понимаете ли вы ситуацию, через которую он прошёл?
– Каждый тренер ответит сам за себя. Я хорошо знаю свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Конечно, также знаю причину, по которой я ушёл. Но когда я ухожу из клуба, то закрываю дверь, не комментирую, не анализирую со стороны, что произошло.

Я закрываю одну дверь, тогда открывается другая. Вот что произошло, когда я ушёл из «Манчестер Юнайтед». История осталась там, цифры остались там, три медали [АПЛ], которые я выиграл, вернулись домой, и всё.

Ситуация, произошедшая с Рубеном за эти полтора года, примерно 14 месяцев, — это то, что сможет проанализировать только сам Рубен. Не знаю, огласит ли он свою точку зрения на ситуацию, — приводит слова Моуринью A Bola.

Жозе Моуринью Подробнее
Рубен Аморим Подробнее
Материалы по теме
Три игрока «МЮ» были готовы уйти зимой, если бы Аморим остался в клубе — Daily Mail

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android