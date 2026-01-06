В «Баварии» отреагировали на слова Ленарта Карла, что «Реал» — клуб его мечты

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал слова 17-летнего полузащитника Ленарта Карла, ранее заявившего, что мадридский «Реал» является клубом его мечты.

«Ленарт очень эмоционален. Он ничего не боится, в том числе находясь на поле. Так он играет в футбол. Подобное [высказывание о «Реале»] было досадным, и он сразу это понял.

Ленарт также извинился. Мы поговорили о случившемся. Он подошёл к нам и сказал, что совсем не хотел этого. Карл чувствует себя очень комфортно в «Баварии». В детстве он тренировался с «Реалом» — это был его клуб мечты тогда. Но он очень счастлив в «Баварии», и мы очень рады, что он здесь», — приводит слова Фройнда журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на ServusTV на своей странице в социальной сети X.

17-летний футболист находится в системе «Баварии» с 2022 года. В нынешнем сезоне Карл провёл 22 матча во всех турнирах, где забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

