Алжир — ДР Конго: основное время матча Кубка африканских наций закончилось вничью

В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка африканский наций, в котором встречаются сборные Алжира и ДР Конго. Команды играют на стадионе «Мула Эль-Хассан» в Рабате (Марокко). Счёт равный — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Основное время завершилось без забитых мячей. Команды проведут ещё два тайма по 15 минут.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.