Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алжир — ДР Конго: основное время матча Кубка африканских наций закончилось вничью

Алжир — ДР Конго: основное время матча Кубка африканских наций закончилось вничью
Комментарии

В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка африканский наций, в котором встречаются сборные Алжира и ДР Конго. Команды играют на стадионе «Мула Эль-Хассан» в Рабате (Марокко). Счёт равный — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
06 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Алжир
Доп. время
0 : 0
ДВ
ДР Конго

Основное время завершилось без забитых мячей. Команды проведут ещё два тайма по 15 минут.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка африканских наций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android