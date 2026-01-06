Скидки
«Менталитет». Эрлинг Холанд опубликовал фото с Хабибом Нурмагомедовым

«Менталитет». Эрлинг Холанд опубликовал фото с Хабибом Нурмагомедовым
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд на своей странице в социальной сети X опубликовал совместную фотографию с российским бойцом смешанных боевых искусств Хабибом Нурмагомедовым.

«Менталитет», — написал норвежский футболист.

Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

Нурмагомедов является бывшим чемпионом UFC в лёгком весе. На профессиональном уровне российский боец провёл 29 поединков, в которых ни разу не проиграл.

Холанд выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2022 года. За этот период нападающий дважды становился чемпионом Англии и один раз выиграл Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами.

