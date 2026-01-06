Скидки
Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игорь Акинфеев исполнил новогоднее желание юного болельщика

Комментарии

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев записал видеопоздравление и подарил билеты на любой домашний матч красно-синих юному болельщику команды Ване, который написал письмо Дедушке Морозу, где загадал встретиться с капитаном армейцев.

Видео можно посмотреть на странице ПФК ЦСКА в социальной сети VK.

В нынешнем сезоне 39-летний Акинфеев принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в четырёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

После завершения первой части сезона Мир РПЛ ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место.

