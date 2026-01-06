«Праздники меня немного зажевали». Матвей Сафонов рассказал, как встретил Новый год

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал, что встретил Новый год с друзьями.

«Сегодня наконец-то разобрал телефон и смс с Нового года. Новогодние праздники меня немного зажевали.

Зато наконец-то получилось увидеться с друзьями. Раньше у нас была добрая традиция собираться на Новый год и встречать его вместе. Прошлый год стал первым, когда этого не случилось. Мой переезд во Францию и рождение детей у друзей внесли свои коррективы. Очень рад, что в этом году всё-таки удалось собраться. До последнего не было уверенности с визами, но звёзды сошлись, и всё сложилось так, как нужно.

Я провёл по-настоящему тёплую неделю в кругу близких людей. Сейчас пришло время перестроиться, собраться и двигаться дальше. Работать как на поле, так и за его пределами», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Матвея Сафонова