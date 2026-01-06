Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Праздники меня немного зажевали». Матвей Сафонов рассказал, как встретил Новый год

«Праздники меня немного зажевали». Матвей Сафонов рассказал, как встретил Новый год
Комментарии

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал, что встретил Новый год с друзьями.

«Сегодня наконец-то разобрал телефон и смс с Нового года. Новогодние праздники меня немного зажевали.

Зато наконец-то получилось увидеться с друзьями. Раньше у нас была добрая традиция собираться на Новый год и встречать его вместе. Прошлый год стал первым, когда этого не случилось. Мой переезд во Францию и рождение детей у друзей внесли свои коррективы. Очень рад, что в этом году всё-таки удалось собраться. До последнего не было уверенности с визами, но звёзды сошлись, и всё сложилось так, как нужно.

Я провёл по-настоящему тёплую неделю в кругу близких людей. Сейчас пришло время перестроиться, собраться и двигаться дальше. Работать как на поле, так и за его пределами», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Матвея Сафонова

Фото: Из личного архива Матвея Сафонова

Материалы по теме
Сафонов взял трофеи, Захарян вернул игровой ритм. Как россияне провели год за рубежом?
Сафонов взял трофеи, Захарян вернул игровой ритм. Как россияне провели год за рубежом?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android