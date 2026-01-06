Алжир — ДР Конго: Бульбина вывел алжирцев вперёд на 119-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка африканский наций, в котором встречаются сборные Алжира и ДР Конго. Команды играют на стадионе «Мула Эль-Хассан» в Рабате (Марокко). В качестве главного арбитра матча выступает Мохамед Мааруф (Египет). На данный момент счёт 1:0 в пользу алжирцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Основное время завершилось без забитых мячей. На 119-й минуте Адиль Бульбина забил за команду Алжира.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.