«МЮ» подтвердил, что Джонни Эванс будет помощником Даррена Флетчера в матче с «Бёрнли»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Северной Ирландии Джонни Эванс назначен помощником исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов» Даррена Флетчера в гостевой встрече 21-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» 7 января. Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев.

Помимо этого, в штаб Флетчера вошли тренер молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Трэвис Биннион и специалист из клубной академии Алан Райт.

Ранее главным тренером манкунианцев был Рубен Аморим. На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.