«Страсбург» обратился к тренеру Лиаму Росеньору, покинувшему клуб ради работы в «Челси»

Французский «Страсбург» обратился к бывшему главному тренеру команды Лиаму Росеньору, который покинул клуб 6 января и возглавил «Челси». В Лондоне англичанин заменил уволенного 1 января тренера Энцо Мареску.

«Я благодарю Лиама Росеньора за проделанную работу с его штабом. Этот период позволил «Страсбургу» сделать важные шаги, продолжить свой прогресс и стать ещё более амбициозным клубом», — заявил президент «Страсбурга» Марк Келлер.

«Прибыв в «Страсбург» летом 2024 года, Лиам Росеньор с энтузиазмом включился в проект, в который он внёс свой вклад, проявив преданность делу и самоотдачу. Динамичное руководство командой привело к спортивному прогрессу, отмеченному первой за 20 лет квалификацией клуба в еврокубки.

Заняв первое место в групповом этапе Лиги конференций УЕФА, «Страсбург» уже гарантировал себе место в 1/16 финала. «Страсбург» желает Лиаму Росеньору успехов в дальнейшей карьере и вскоре сообщит о назначении нового тренера», — говорится в сообщении пресс-службы «Страсбурга» в соцсети X.

