Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Главный тренер «ПСЖ» Энрике отказался продлевать контракт и хочет покинуть клуб — Bild

Комментарии

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике может сменить команду. Как сообщает издание Bild, испанец отказался от нового контракта, который был предложен ему французским клубом.

По данным источника, Луис Энрике хочет покинуть команду и получить новый вызов в тренерской карьере. Нынешнее соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца следующего сезона — до 30 июня 2027 года.

Луис Энрике возглавляет «ПСЖ» с лета 2023 года. С парижским клубом тренер дважды стал чемпионом Франции, завоевал два Кубка и Суперкубка страны, стал обладателем Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка ФИФА и победителем Лиги чемпионов УЕФА.

