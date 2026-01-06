«Рома» победила «Лечче» в Серии А, Фергюсон и Довбик забили

Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Лечче» и «Рома». Команды играли на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» (Лечче, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юан Лука Сакки. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты римского клуба.

На 14-й минуте форвард «Ромы» Эван Фергюсон вывел свою команду вперёд после паса аргентинца Пауло Дибалы. На 71-й минуте украинский нападающий Артём Довбик удвоил преимущество римлян.

Таким образом, «Рома» набрала 36 очков в 19 матчах и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от первого места — три очка. У располагающихся выше «Интера», «Милана» и «Наполи» по два матча в запасе. «Лечче» с 17 очками располагается на 16-й строчке.