Главная Футбол Новости

Лечче — Рома, результат матча 6 января 2026, счёт 0:2, 19-й тур Серии А 2025/2026

«Рома» победила «Лечче» в Серии А, Фергюсон и Довбик забили
Комментарии

Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Лечче» и «Рома». Команды играли на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» (Лечче, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юан Лука Сакки. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты римского клуба.

Италия — Серия А . 19-й тур
06 января 2026, вторник. 20:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 2
Рома
Рим
0:1 Фергюсон – 14'     0:2 Довбик – 71'    

На 14-й минуте форвард «Ромы» Эван Фергюсон вывел свою команду вперёд после паса аргентинца Пауло Дибалы. На 71-й минуте украинский нападающий Артём Довбик удвоил преимущество римлян.

Таким образом, «Рома» набрала 36 очков в 19 матчах и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от первого места — три очка. У располагающихся выше «Интера», «Милана» и «Наполи» по два матча в запасе. «Лечче» с 17 очками располагается на 16-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
