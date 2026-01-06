Сборная Алжира переиграла команду ДР Конго и вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций

Завершён матч 1/8 финала Кубка африканский наций, в котором играли сборные Алжира и ДР Конго. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержала команда Алжира. Встреча состоялась на стадионе «Мула Эль-Хассан» в Рабате (Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Мохамед Мааруф (Египет).

Основное время матча завершилось без забитых мячей. На 119-й минуте Адиль Бульбина забил победный гол команды Алжира.

В 1/4 финала турнира сборная Алжира встретится с командой Нигерии.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.