Эрик тен Хаг назначен на пост нового технического директора «Твенте»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и леверкузенского «Байера» Эрик тен Хаг стал новым техническим директором нидерландского «Твенте». Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте команды. Специалист приступит к работе 1 февраля 2026 года.

Контракт с Эриком тен Хагом будет рассчитан на два сезона — до лета 2028 года. Бывший тренер сменит на новом для себя посту нынешнего технического директора Яна Штройера, который недавно объявил о своём уходе из спорта в конце сезона.

Эрик тен Хаг выступал за «Твенте» в качестве футболиста. Там же в 2002 году специалист дебютировал в качестве главного тренера в команде до 17 лет.