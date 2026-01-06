«К счастью, я смог взять свои слова обратно». Месси — о возвращении в сборную Аргентины

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился воспоминаниями о периоде, когда завершил выступления за национальную команду в 2016 году. В том же году он изменил своё решение.

«Было больно и очень тяжело. В «Барселоне» всё шло просто замечательно: я был счастлив, находился на своём месте. Но когда я приезжал в Аргентину, то чувствовал себя чужим. Люди меня проклинали, всё шло плохо, мы не добились желаемых результатов. Больше всего пострадала моя семья, потому что они остались в Аргентине. Им пришлось терпеть все эти телепередачи, критику, а я мало что об этом знал, потому что не смотрел их. Но близкие были в курсе всего, они очень сильно страдали. Мне было больно, но каждый день заставлял меня думать о том, что будет дальше.

Когда я подумал, что больше ничего не могу дать национальной команде, мне стало очень обидно. К счастью, я смог взять свои слова обратно. Лучший пример — не сдаваться и не бросать начатое.

Я увидел, что было целое поколение ребят, которые заступались за меня и были готовы драться с кем угодно, чтобы защитить меня. Это вопрос поколений. Поколение, которое видело игру Диего Марадоны, боготворит его за всё, что он нам дал. Не только в футболе. Другое поколение выросло в другой среде и, возможно, не видело его игры. Поэтому они отождествляли себя с чем-то другим. Это нормально. Я всегда был таким же. Я никогда не притворялся. Я всегда жил в соответствии с ценностями, с которыми меня воспитали дома в Аргентине, и я укрепил их в Барселоне. Я вырос именно так. Мой отец работал весь день. Я практически никогда его не видел: он приходил домой после ночной работы и забирал меня на тренировку», — передаёт слова Месси ESPN со ссылкой на LUZU TV.