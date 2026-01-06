«Фенербахче» победил «Самсунспор» и вышел в финал Суперкубка Турции

Завершился матч 1/2 финала Суперкубка Турции, в котором встречались «Фенербахче» и «Самсунспор». Команды играли на стадионе «Ени Адана» (Адана, Турция). Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты стамбульского клуба.

На четвёртой минуте вингер «Фенербахче» Керем Актюркоглу открыл счёт в матче. На 67-й минуте форвард Джон Дуран удвоил преимущество стамбульской команды. В обоих случаях голевыми передачами отметился полузащитник Энтони Мусаба. На 77-й минуте красную карточку получил хавбек «Самсунспора» Энтони Макумбу.

Таким образом, «Фенербахче» вышел в финал Суперкубка Турции, где встретится с «Галатасараем». Победитель турнира определится в субботу, 10 января.