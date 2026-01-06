Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фенербахче — Самсунспор, результат матча 6 января 2026, счёт 2:0, 1/2 финала Суперкубка Турции 2025/2026

«Фенербахче» победил «Самсунспор» и вышел в финал Суперкубка Турции
Комментарии

Завершился матч 1/2 финала Суперкубка Турции, в котором встречались «Фенербахче» и «Самсунспор». Команды играли на стадионе «Ени Адана» (Адана, Турция). Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты стамбульского клуба.

Суперкубок Турции . 1/2 финала
06 января 2026, вторник. 20:30 МСК
Фенербахче
Стамбул
Окончен
2 : 0
Самсунспор
Самсун
1:0 Актюркоглу – 4'     2:0 Дуран – 67'    
Удаления: нет / Макумбу – 77'

На четвёртой минуте вингер «Фенербахче» Керем Актюркоглу открыл счёт в матче. На 67-й минуте форвард Джон Дуран удвоил преимущество стамбульской команды. В обоих случаях голевыми передачами отметился полузащитник Энтони Мусаба. На 77-й минуте красную карточку получил хавбек «Самсунспора» Энтони Макумбу.

Таким образом, «Фенербахче» вышел в финал Суперкубка Турции, где встретится с «Галатасараем». Победитель турнира определится в субботу, 10 января.

Календарь Суперкубка Турции сезона-2025/2026
Турнирная сетка Суперкубка Турции сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события среды: «Барселона» против «Атлетика», Мирра в Брисбене, хоккей и НБА
Топ-события среды: «Барселона» против «Атлетика», Мирра в Брисбене, хоккей и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android