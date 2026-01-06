Эрик тен Хаг прокомментировал своё назначение на пост технического директора «Твенте»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и леверкузенского «Байера» Эрик тен Хаг высказался о своём назначении на пост технического директора нидерландского «Твенте». О начале сотрудничества со специалистом было объявлено 6 января.

«Думаю, это замечательно и особенное событие — вернуться в ФК «Твенте», где я болел на стадионе «Хет Дикман» с самого детства. Здесь началась моя футбольная и тренерская карьера.

Благодаря моему опыту в развитии молодёжного футбола, формировании команд и культуре элитного спорта я хочу вместе с наблюдательным советом, руководством и персоналом укрепить техническую базу ФК «Твенте», чтобы клуб мог устойчиво реализовать свой потенциал в качестве регионального флагмана», — сказал тен Хаг в интервью официальному сайту «Твенте».