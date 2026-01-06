Лионель Месси: мне очень нравится находиться в одиночестве

Нападающий «Интер Майами» и национальной команды Аргентины Лионель Месси поделился подробностями относительно своего взгляда на некоторые бытовые вопросы.

«Я не люблю, когда кто-то трогает мои вещи. Мне нужно знать, где что лежит. У меня это с детства. И Тьяго такой же, как я. И Чиро тоже.

На самом деле у меня есть и довольно странная сторона… Мне очень нравится находиться в одиночестве, я этим наслаждаюсь. Беспорядок в доме с тремя детьми, которые повсюду бегают, порой меня огорчает, и мне нравится проводить время в одиночестве, в тишине и покое», — приводит слова Месси Ole со ссылкой на LUZU TV.