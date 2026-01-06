Лионель Месси рассказал о несостоявшемся переходе в «Ривер Плейт» в детстве

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о несостоявшемся переходе в академию клуба «Ривер Плейт» на раннем этапе карьеры.

«Я поехал на просмотр в «Ривер Плейт», потренировался и примерно через 10 дней вернулся. В «Ривере» мне сказали, что хотят, чтобы я остался у них, что они позаботятся о лечении и обо всём остальном, мне предстояло жить в общежитии. Вместе с тем они сообщили: «Мы ничего не можем сделать с твоим переводом, нужно вернуться и получить разрешение из «Ньюэллс Олд Бойз» и приехать сюда». И когда я пошёл просить о переводе из «Ньюэллс», конечно же, они мне его не дали, и это было очень, очень сложно, и вот тут всё и пошло наперекосяк», — приводит слова Месси Ole со ссылкой на LUZU TV.