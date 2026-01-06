Скидки
Экс-форвард «Монако» Бен-Йеддер перешёл в клуб «Видад» из Марокко, за который играет Зиеш

Бывший нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер стал одноклубником экс-футболиста «Челси» Хакима Зиеша в марокканском «Видаде». О заключении контракта с 35-летним французом официально объявила пресс-служба африканской команды.

Виссам Бен-Йеддер подписал со своим новым клубом контракт на полгода — до конца текущего сезона. В соглашении присутствует опция продления ещё на сезон. Хаким Зиеш защищает цвета «Видада» с октября 2025 года.

Последним клубом Бен-Йеддера был «Сакарьяспор» из второй по силе лиги Турции. Там форвард забил пять мячей и отдал три голевые передачи в 14 играх. «Видад» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Марокко с 20 очками в восьми встречах и отрывом от второго места в два очка.

