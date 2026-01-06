Лионель Месси сравнил жизнь в Барселоне и в Майами

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от жизни в Майами.

«Мы с семьёй живём в более спокойной части Майами, жизнь здесь гораздо более американская, люди живут в своём стиле или не придают особого значения футболу. В Барселоне я выходил на улицу, и люди привыкли к этому. Я практически родился в Барселоне, прожил там всю свою жизнь Я всегда ходил в одни и те же места, люди постоянно меня видели, так что это было нормально.

Здесь у нас очень размеренная жизнь. Мы подстраиваемся под детей, мы очень вовлечены в их жизнь, в их расписание. После занятий в школе, например, мы идём на тренировку», — приводит слова Месси Ole со ссылкой на LUZU TV.