«Тоттенхэм» может купить форварда в январе из-за травмы Кудуса — Макграт

Форвард английского «Тоттенхэма» Мохаммед Кудус пропустит несколько ближайших матчей из-за повреждения. Как сообщает журналист Майк Макграт в соцсети X, после обследования у футболиста была выявлена травма бедра.

По данным источника, «шпоры» могут выйти на трансферный рынок в поисках нового форварда, чтобы минимизировать потери от травмы основного футболиста.

Мохаммед Кудус перебрался в «Тоттенхэм» из «Вест Хэма» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 63,8 млн. Всего на счету футболиста 19 матчей за лондонцев в английской Премьер-лиге, в которых он записал на свой счёт два гола и шесть передач.