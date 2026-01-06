Даррен Флетчер высказался о своём назначении в «Манчестер Юнайтед» на ближайший матч

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер прокомментировал своё назначение исполняющим обязанности главного тренера «красных дьяволов» в предстоящем матче с «Бёрнли» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Команды сыграют в среду, 7 января.

«Это невероятная честь — иметь возможность возглавить команду. Это было даже превыше моих самых безумных мечтаний. Это то, чем я действительно очень горжусь. Это произошло не в тех обстоятельствах, в которых я ожидал, поэтому, очевидно, это не совсем укладывается у меня в голове.

Но мне нужно думать о том, что у меня есть работа, которую я должен сделать», — сказал Флетчер на пресс-конференции, фрагмент которой был опубликован пресс-службой «Манчестер Юнайтед» в соцсети X.