22:00 Мск
Лионель Месси: мне нравится ездить в Росарио на праздники, но я не выхожу из дома

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о поездках в свой родной город Росарио. На раннем этапе карьеры футболист тренировался в местном клубе «Ньюэллс Олд Бойз».

«Я обожаю ездить в Росарио. Мне нравится ездить туда на праздники, быть там… Но, честно говоря, я не выхожу из дома. Или я езжу к маме, к брату… Но только от дома к дому. Мне это нравится, потому что я с семьёй, с друзьями, с близкими людьми… Для меня это самое прекрасное, что может быть. Особенно в декабре. Кроме того, у людей есть своя атмосфера и энергетика», — приводит слова Месси Ole со ссылкой на LUZU TV.

