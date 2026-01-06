Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо, результат матча 6 января 2026, счёт 3:0, Кубок африканский наций 1/8 финала

Сборная Кот-д'Ивуара разгромила команду Буркина-Фасо и вышла в 1/4 финала Кубка Африки
Комментарии

Завершён матч 1/8 финала Кубка африканский наций, в котором играли сборные Кот-д'Ивуара и Буркина-Фасо. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала команда Кот-д'Ивуара. Встреча состоялась на стадионе «Марракеш» в Марокко. В качестве главного арбитра матча выступил Махмуд Али Махмуд Исмаиль (Судан).

Кубок африканских наций . 1/8 финала
06 января 2026, вторник. 22:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Диалло – 20'     2:0 Диоманд – 32'     3:0 Туре – 87'    

Амад Диалло открыл счёт в матче на 20-й минуте, Ян Диоманд на 32-й минуте удвоил преимущество команды, а на 87-й минуте взятием ворот отметился Базумана Туре.

В 1/4 финала турнира сборная Кот-д'Ивуара встретится с командой Египта.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка африканских наций
Материалы по теме
Сборная Алжира переиграла команду ДР Конго и вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android