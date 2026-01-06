Сборная Кот-д'Ивуара разгромила команду Буркина-Фасо и вышла в 1/4 финала Кубка Африки

Завершён матч 1/8 финала Кубка африканский наций, в котором играли сборные Кот-д'Ивуара и Буркина-Фасо. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала команда Кот-д'Ивуара. Встреча состоялась на стадионе «Марракеш» в Марокко. В качестве главного арбитра матча выступил Махмуд Али Махмуд Исмаиль (Судан).

Амад Диалло открыл счёт в матче на 20-й минуте, Ян Диоманд на 32-й минуте удвоил преимущество команды, а на 87-й минуте взятием ворот отметился Базумана Туре.

В 1/4 финала турнира сборная Кот-д'Ивуара встретится с командой Египта.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.