Определились все восемь участников 1/4 финала Кубка Африки

Во вторник, 6 января, состоялись заключительные матчи 1/8 финала Кубка африканских наций — 2025. Алжир в дополнительное время одолел ДР Конго (1:0), а Кот-д'Ивуар разгромил сборную Буркина-Фасо. Таким образом, определились все восемь участников четвертьфинала турнира.

Ими стали сборные Мали, Сенегала, Камеруна, Марокко, Алжира, Нигерии, Египта и Кот-д'Ивуара. Завершили участие в турнире следующие команды: Судан, Тунис, Танзания, ЮАР, Бенин, Мозамбик, ДР Конго, Буркина-Фасо.

Четвертьфинальные матчи пройдут в субботу и воскресенье 9 и 10 января. Полуфиналы КАН запланированы на среду, 14 января. Победитель турнира определится в финальном матче, который состоится в воскресенье, 18 января.