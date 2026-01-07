Скидки
Сассуоло — Ювентус, результат матча 6 января 2026, счёт 0:3, 19-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче 19-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Сассуоло» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Лука Цуфферли. Победу со счётом 3:0 праздновали футболисты туринского клуба.

Италия — Серия А . 19-й тур
06 января 2026, вторник. 22:45 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
0 : 3
Ювентус
Турин
0:1 Мухаремович – 16'     0:2 Миретти – 62'     0:3 Дэвид – 63'    

На 16-й минуте защитник «Сассуоло» Тарик Мухаремович отправил мяч в собственные ворота. На 62-й минуте полузащитник Фабио Миретти удвоил преимущество «Ювентуса». На 63-й минуте форвард Джонатан Дэвид довёл счёт до разгромного.

«Ювентус» довёл количество набранных в сезоне очков до 36 и поднялся на четвёртое место в таблице. Отставание от первого места — три очка. У располагающихся выше «Интера», «Милана» и «Наполи» по два матча в запасе. «Сассуоло» с 23 очками располагается на 10-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Топ-события среды: «Барселона» против «Атлетика», Мирра в Брисбене, хоккей и НБА
