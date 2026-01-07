«Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче 19-го тура Серии А

Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Сассуоло» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Лука Цуфферли. Победу со счётом 3:0 праздновали футболисты туринского клуба.

На 16-й минуте защитник «Сассуоло» Тарик Мухаремович отправил мяч в собственные ворота. На 62-й минуте полузащитник Фабио Миретти удвоил преимущество «Ювентуса». На 63-й минуте форвард Джонатан Дэвид довёл счёт до разгромного.

«Ювентус» довёл количество набранных в сезоне очков до 36 и поднялся на четвёртое место в таблице. Отставание от первого места — три очка. У располагающихся выше «Интера», «Милана» и «Наполи» по два матча в запасе. «Сассуоло» с 23 очками располагается на 10-й строчке.