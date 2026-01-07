Результаты матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 6 января

Во вторник, 6 января, состоялись два матча 1/8 финала Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка Африки на 6 января:

Алжир — ДР Конго — 1:0;

Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо — 3:0.

В 1/4 финала турнира Алжир встретится с Нигерией, а Кот-д'Ивуар — с Египтом.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.