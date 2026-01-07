Скидки
«Кёльн» арендовал защитника «Манчестер Сити» до конца сезона

Защитник «Манчестер Сити» Джахмай Симпсон-Пьюзи проведёт остаток сезона-2025/2026 в немецком «Кёльне». Об аренде 20-летнего англичанина клуб Бундеслиги объявил на официальном сайте команды.

Сообщается, что после успешного прохождения медицинского обследования игрок сборной Англии до 20 лет вылетел в Испанию, чтобы присоединиться к остальной команде в Ла-Нусии.

Симпсон-Пьюзи является воспитанником «Манчестер Сити». Перед стартом текущего сезона защитник перебрался на правах аренды в шотландский «Селтик», а 5 января вернулся в стан «горожан». Всего в первой части сезона игрок провёл два матча — по одному за основную и резервную команды «Селтика».

